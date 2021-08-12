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Число нелегальных пересечений границ ЕС за 7 месяцев превысило 82 тыс.

Число нелегальных пересечений границ ЕС за 7 месяцев превысило 82 тыс. Агентство ЕС по контролю границ Frontex с января по июль текущего года зафиксировало свыше 82 тыс. нелегальных пересечений на внешних границах Евросоюза, что на 59% больше по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года.
Другие страны
12 августа 2021 г. 18:25
Число нелегальных пересечений границ ЕС за 7 месяцев превысило 82 тыс.

Агентство ЕС по контролю границ Frontex с января по июль текущего года зафиксировало свыше 82 тыс. нелегальных пересечений на внешних границах Евросоюза, что на 59% больше по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном в четверг заявлении организации.

Указывается, что на центрально-средиземноморский маршрут в июле приходилась самая высокая доля незаконных пересечений границ - 7,6 тыс., что примерно соответствует показателю того же месяца прошлого года. Таким образом, общее количество нелегальных мигрантов, использовавших данный маршрут, в этом году составило 30,8 тыс., что на 96% больше, чем в 2020 году.

Вторым по популярности стал маршрут через Западные Балканы. По нему в июле в Европу попали 3,6 тыс. человек, что на 67% больше, чем год назад. Общее количество незаконных пересечений границ на этом маршруте в этом году выросло на 90% и составило 22,6 тыс. В основном маршрут использовали граждане Сирии, Афганистана и Марокко.

На маршруте в регионе Восточного Средиземноморья число нелегально прибывших за первые семь месяцев 2021 года сократилось на 33% и составило 9 тыс. по сравнению с 13 370 годом ранее. В основном речь шла о гражданах Сирии и Турции.

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