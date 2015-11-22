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    ​Число ликвидированных в Нальчике боевиков увеличилось до 11

    В ходе спецоперации был обнаружен блиндаж с укрывшимися в нем бандитами

    Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ В Нальчике в ходе контртеррористической операции нейтрализованы 11 боевиков.

    Как передает Report, об этом сообщил "Интерфаксу" представитель информационного центра Национального антитеррористического комитета Александр Поляков.

    Ранее пресс-центр НАК сообщал, что в пригороде Нальчика убиты десять боевиков. Все они присягнули на верность "Исламскому государству Ирака и Леванта".

    По данным НАК, в ходе спецоперации был обнаружен блиндаж с укрывшимися в нем бандитами. В ответ на предложение сложить оружие и сдаться они открыли беспорядочный огонь по сотрудникам правоохранительных органов и применили гранаты.

    В настоящее время активная фаза спецоперации продолжается.

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