​Число ликвидированных в Нальчике боевиков увеличилось до 11

Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ В Нальчике в ходе контртеррористической операции нейтрализованы 11 боевиков.

Как передает Report, об этом сообщил "Интерфаксу" представитель информационного центра Национального антитеррористического комитета Александр Поляков.

Ранее пресс-центр НАК сообщал, что в пригороде Нальчика убиты десять боевиков. Все они присягнули на верность "Исламскому государству Ирака и Леванта".

По данным НАК, в ходе спецоперации был обнаружен блиндаж с укрывшимися в нем бандитами. В ответ на предложение сложить оружие и сдаться они открыли беспорядочный огонь по сотрудникам правоохранительных органов и применили гранаты.

В настоящее время активная фаза спецоперации продолжается.