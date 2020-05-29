Число излечившихся от COVID-19 в мире превысило 2,5 миллиона - СТАТИСТИКА

Число людей, вылечившихся от коронавируса в мире, достигло 2 508 291.

Об этом передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

Отмечается, что во всех странах, где обнаружен COVID-19, общее число людей, излечившихся от опасного вируса, постепенно увеличивается.

Самое высокий показатель зарегистрирован в Соединенных Штатах, где зафиксировано 490 130 случаев - это больше, чем в любой другой стране.

Испания является следующей в списке. Так, в этой стране 196 958 пациентов вернулись к нормальной жизни.

В Бразилии, занимающая третье место, врачи смогли вылечить 166 647 человек, зараженных коронавирусом.

В Германии - 162 800, а в России - 150 993 человек пережили пандемию.

На последующих местах идут Италия - 147 101, Турция - 122 793, Иран - 111 176, Китай - 78 288, Индия - 67 753.

В настоящее время коронавирус зарегистрирован в 213 странах и регионах.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой инфекции COVID-19 пандемией.