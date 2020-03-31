Наверх

Число инфицированных коронавирусом в Чехии превысило 3 тысячи

Число инфицированных коронавирусом в Чехии превысило 3 тысячи

© Business Insider

Количество инфицированных коронавирусом в Чехии достигло 3 001, передает Report со ссылкой на Reuters.

По данным министерства здравоохранения республики., в Чехии зарегистрировано 23 летальных исхода. 

Ранее сообщалось о 2 942 случаях заражения новым коронавирусом. Вылечились 25 человек.

В Чехии с 12 марта действует режим чрезвычайной ситуации, а с 16 марта введен общенациональный карантин. Власти прогнозируют, что в республике пик пандемии следует ожидать в апреле. В середине предстоящего месяца в стране может быть 10-15 тысяч инфицированных.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Facebook
Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Новости партнеров

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!