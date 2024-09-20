Число беженцев в Германии достигло рекордного значения с 1950-х годов

В Германии с начала этого года число беженцев увеличилось примерно на 60 тыс. человек, достигнув рекордного значения с 1950-х годов.

В Германии с начала этого года число беженцев увеличилось примерно на 60 тыс. человек, достигнув рекордного значения с 1950-х годов.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, информация о числе беженцев приводится в ответе правительства Германии на запрос группы депутатов Левой партии в Бундестаге.

Согласно документу, сейчас в стране находятся почти 3,5 млн беженцев, из которых около 1,8 млн беженцев - это украинцы. Их число с конца 2023 года увеличилось на 45 тыс. человек.

В середине 2024 года в Германии было зарегистрировано около 227 тыс. человек, которые подлежат высылке. 80,5% из тех, кого должны выслать, не могут быть депортированы из-за ситуации в стране происхождения.