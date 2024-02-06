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Численность военнослужащих в Румынии сократилась в четыре раза

Численность военнослужащих в Румынии сократилась в четыре раза Румынская армия прежде составляла более 320 тыс. человек, теперь насчитывает около 75-80 тыс. человек.
Другие страны
6 февраля 2024 г. 05:24
Численность военнослужащих в Румынии сократилась в четыре раза

Румынская армия прежде составляла более 320 тыс. человек, теперь насчитывает около 75-80 тыс. человек.

Как передает Report, об этом заявил министр национальной обороны Румынии Анджел Тылвэр в интервью телеканалу Euronews.

По словам министра, в прошлом году армию покинули 7 тыс. военных в результате как увольнений с военной службы, так и выходов на пенсию.

"С количественной точки зрения армия сократилась, а операционные потребности вызваны ситуацией, которой в Европе не было уже очень давно", - сообщил Тылвэр.

Он также подчеркнул, что введение обязательной военной службы в стране исключено, вопреки циркулирующим слухам, а необходимый стране резерв военнослужащих будет обеспечен за счет добровольцев.

"Обязательная воинская служба исключена, по крайней мере, пока я министр, - сказал он. - В настоящее время об этом нет никаких разговоров".

Тылвэр, однако, отметил, что "в министерстве существует озабоченность" в связи с добровольной воинской службой, которая обеспечивает резерв армии. Он сообщил, что "готовится законопроект, который предусматривает военные сборы продолжительностью несколько месяцев с получением премии по завершении этой подготовки, предназначенной для возрастной категории 18-35 лет".

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