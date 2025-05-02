Чили объявила эвакуацию прибрежной зоны Магелланова пролива из-за угрозы цунами

Власти Чили распорядились об эвакуации всего прибрежного участка Магелланова пролива на юге страны после мощного подводного землетрясения.

Власти Чили распорядились об эвакуации всего прибрежного участка Магелланова пролива на юге страны после мощного подводного землетрясения.

Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом сообщил президент Габриэль Борич в социальных сетях.

По его словам, предупреждение о возможном цунами распространяется на прибрежные районы в радиусе 185 миль от эпицентра. Тихоокеанский центр предупреждения о цунами Национальной метеорологической службы США сообщил о вероятности серии опасных волн.

"Мы призываем к эвакуации побережья по всему региону Магальянес", - заявил Борич после официального оповещения экстренных служб. Он также уточнил, что эвакуация распространяется на близлежащие районы антарктической территории Чили.

Президент отметил, что все необходимые ресурсы задействованы для реагирования на ситуацию. "Сейчас наша обязанность - быть готовыми и следовать указаниям властей", - добавил он.

Согласно данным сейсмологической службы страны, землетрясение магнитудой 7,5 произошло в 218 км от города Пуэрто-Уильямс. Очаг располагался на глубине 10 км.