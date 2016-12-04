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    Четырнадцать человек погибли в результате взрыва бензовоза в Нигерии

    Жертвами инцидента стали жители домов, которые охватил огонь, а также придорожные торговцы

    Баку. 3 декабря. REPORT.AZ/ Четырнадцать человек погибли в результате взрыва грузовика-цистерны, перевозившего дизельное топливо, в центральной части Нигерии.

    Как передает Report, об этом сообщило агентство Синьхуа со ссылкой на местную полицию.

    "В пятницу водитель грузовика-цистерны, перевозившего дизельное топливо, потерял управление, протаранил другой автомобиль и врезался в жилые здания в городе Тегина", - рассказал представитель полиции штата Нигер Бала Элкана.

    В результате происшествия погибли 14 человек. Жертвами инцидента стали жители домов, которые охватил огонь, а также придорожные торговцы.

    По факту происшествия начато расследование, полиции предстоит выяснить причины произошедшего.

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