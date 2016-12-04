Четырнадцать человек погибли в результате взрыва бензовоза в Нигерии

Баку. 3 декабря. REPORT.AZ/ Четырнадцать человек погибли в результате взрыва грузовика-цистерны, перевозившего дизельное топливо, в центральной части Нигерии.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Синьхуа со ссылкой на местную полицию.

"В пятницу водитель грузовика-цистерны, перевозившего дизельное топливо, потерял управление, протаранил другой автомобиль и врезался в жилые здания в городе Тегина", - рассказал представитель полиции штата Нигер Бала Элкана.

В результате происшествия погибли 14 человек. Жертвами инцидента стали жители домов, которые охватил огонь, а также придорожные торговцы.

По факту происшествия начато расследование, полиции предстоит выяснить причины произошедшего.