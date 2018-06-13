Четыре военных ОАЭ погибли в Йемене, в результате нападения хуситов на город Ходейда

Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ Четверо военных Объединенных Арабских Эмиратов были убиты во время нападения мятежников движения "Ансар Аллах" (хуситы) на портовой город Ходейда на побережье Красного моря. Об этом сообщает Report со ссылкой на Al Jazeera.

Отметим, войска коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией, начали в среду наступление на йеменский портовый город

Цель операции - освобождение города от мятежников движения "Ансар Аллах" (хуситы), уточняет телеканал.

По оценкам всемирной организации, в районе Ходейды проживают по меньшей мере 600 тыс. человек.