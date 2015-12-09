Четверо полицейских погибли в результате теракта в Иране

Баку. 9 декабря. REPORT.AZ/ Четыре человека были убиты в результате нападения террористов на полицейский участок и патрульные автомобили в юго-восточной иранской провинции Систан и Белуджистан.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Тасним.

"Четыре человека, в том числе командир полицейского подразделения, были убиты в результате серии терактов в юго-восточной провинции Систан и Белуджистан", - говорится в сообщении агентства.

"В среду утром террористы напали на полицейский участок в поселке Ахоран близ города Никшахр, ранив рядового полицейского", - приводит подробности агентство. Патрульный автомобиль с группой военнослужащих, направлявшийся с раненым в госпиталь Никшахра, попал в засаду террористов и подорвался на мине. В результате взрыва погибли два полицейских и несколько человек были ранены. На выручку пострадавшей бригаде полицейских выехал еще один расчет на автомобиле. Но и он был атакован террористами.

Как сообщает Тасним, командующий полицией провинции Систан и Белуджистан генерал Хосейн Рахими пообещал "найти террористов так быстро, как это возможно".