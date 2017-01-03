 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Четыре человека стали жертвами торнадо в США

    Были также зафиксированы наводнения, причиной которых стали мощные ливни.

    Баку. 3 января. REPORT.AZ/ По меньшей мере четыре человека погибли в понедельник в результате прохождения мощного торнадо в американском городе Рехобет в штате Алабама. Как передает Report со ссылкой на TASS об этом сообщил телеканал ABC.

    По его данным, тела погибших были обнаружены в одном из строений, которое находилось на пути стихии. Сообщается, что многие другие дома и постройки также оказались повреждены.

    По информации властей, в районе были также зафиксированы наводнения, причиной которых стали мощные ливни.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi