Пять человек пострадали в результате стрельбы на свадьбе в Нью-Йорке

Баку. 14 июня. REPORT.AZ/ Во время стрельбы на свадьбе в Нью-Йорке пятеро человек получили ранения, сообщает Reportсо ссылкой на Газета.Ru.

Как сообщается, стрельба произошла в холле знаменитого отеля Waldorf Astoria, в котором обычно останавливается президент США.

У одного из гостей свадебного торжества случайно выстрелил пистолет. Гости церемонии пострадали от разлетевшихся осколков пола.

По данным полиции, одну из пострадавших задела пуля, другие же получили ранения от разбитого стекла. Владелец оружия был задержан, ведется расследование.