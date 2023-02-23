Четыре человека погибли в результате падения самолета на Филиппинах

Два гражданина Австралии и два местных жителя погибли в результате катастрофы легкомоторного самолета, который разбился у кратера действующего вулкана на Филиппинах.

Два гражданина Австралии и два местных жителя погибли в результате катастрофы легкомоторного самолета, который разбился у кратера действующего вулкана на Филиппинах.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в четверг глава австралийского МИД Пенни Вонг.

"Поисково-спасательные группы достигли места падения самолета на Филиппинах. К сожалению, выживших нет", - сказала она.

По данным МИД, два сотрудника австралийской газодобывающей компании Santos были в числе четырех пассажиров самолета Cessna 340A, который 18 февраля вылетел из международного аэропорта Бикол в Манилу. Через час связь с диспетчерами прервалась. Обломки воздушного судна были обнаружены через трое суток возле кратера действующего вулкана Майон, расположенного на острове Лусон (Бикольский регион, провинция Албай).

Филиппинские власти организовали поисковую операцию, однако ее проведение осложнялось тем, что обломки самолета находились рядом с зоной извержения. Также сообщалось, что для этого были мобилизованы более 250 сотрудников аварийно-спасательных служб и военнослужащие.