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    Четыре человека погибли при взрыве на фабрике фейерверков в Португалии - ВИДЕО

    Трое числятся пропавшими без вести

    Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/ Не менее четырех человек погибли, еще трое числятся пропавшими без вести во время мощного взрыва на семейном фабрике фейерверков около города Ламегу в 350 км к северу от Лиссабона.

    Как передает Report, об этом сообщает AP, ссылаясь на экстренные службы Португалии.

    В Сети появились кадры с места происшествия. На них видно, как клубы дыма поднимаются над территорией предприятия. На месте работают медики и представители правоохранительных органов. Выясняются обстоятельства случившегося.

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