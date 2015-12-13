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    ​Четыре человека погибли при крушении легкого самолета на Ставрополье

    Крушение легкомоторного спортивного самолета произошло в Предгорном районе

    Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ Четыре человека погибли в результате крушения легкого самолета на Ставрополье.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД края.

    "По предварительным данным, погибли четыре человека. По факту случившегося проводится проверка", - сообщили в пресс- службе.

    По данным МВД, крушение легкомоторного спортивного самолета произошло в Предгорном районе Ставропольского края в черте населенного пункта станицы Суворовской. Погибли пассажиры и пилот, находившиеся в машине.

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