Четыре человека погибли и еще 24 пострадали при обрушении здания в Польше

Баку. 4 марта. REPORT.AZ/ По меньшей мере четыре человека погибли и ещё 24 пострадали в результате обрушения жилого дома в польском городе Познань, которое было вызвано взрывом бытового газа.

Как передает Report, об этом сообщает Interia Fakty со ссылкой на официальные данные.

Спасатели на месте происшествия продолжают поиски выживших, которые могут находиться под завалами. Уточняется, что для разбора обломков применяется экскаватор.

На месте работают 160 спасателей, 30 пожарных расчётов, полиция и медики.