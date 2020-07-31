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Report Georgia

Четыре человека из одной семьи обнаружены мертвыми на турбазе

Четыре человека из одной семьи обнаружены мертвыми на турбазе На турбазе "Глобус" в Алтайском крае четырех человек обнаружили мертвыми.
Другие страны
31 июля 2020 г. 18:30
Четыре человека из одной семьи обнаружены мертвыми на турбазе

На турбазе "Глобус" в Алтайском крае четырех человек обнаружили мертвыми.

Как передает Report, об этом сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

"Владельцы турбазы обратились в полицию после того, как постояльцы несколько дней не выходили из номера", — сказал он.

По словам собеседника агентства, все умершие — жители Барнаула. Они находились на турбазе с 26 июля.

"После того как из их номера стал доноситься подозрительный запах, номер вскрыли и обнаружили тела. Работают следователи, доминирующая версия — криминал", — добавил он.

Обстоятельства смерти людей сейчас устанавливает следственно-оперативная группа.

Позже стало известно, что краевое управление Следственного комитета возбудило уголовное дело об убийстве. По данным ведомства, погибшие — это одна семья, двое взрослых и двое детей.

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