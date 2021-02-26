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Чешское правительство продлило режим ЧС в стране

Чешское правительство продлило режим ЧС в стране Правительство Чехии на внеочередном заседании в пятницу приняло решение ввести из-за резкого ухудшения эпидемиологической обстановки в стране с субботы режим чрезвычайной ситуации (ЧС) до 28 марта, который фактически продлевает действующий в республике с
Другие страны
26 февраля 2021 г. 22:57
Чешское правительство продлило режим ЧС в стране

Правительство Чехии на внеочередном заседании в пятницу приняло решение ввести из-за резкого ухудшения эпидемиологической обстановки в стране с субботы режим чрезвычайной ситуации (ЧС) до 28 марта, который фактически продлевает действующий в республике с 5 октября 2020 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило сетевое издание "Список", ссылаясь на премьер-министра Чехии.

Кабмин в ускоренном режиме принял решение о введении в республике режима ЧС на 30 дней после того, как нижняя палата национального парламента отказалась поддержать его просьбу продлить действующий режим до 31 марта. Парламентарии ранее в пятницу предложили правительству самостоятельно объявить режим ЧС в качестве нового правового акта из-за возникновения обстоятельств, принципиальным образом влияющих на ухудшение эпидемиологической обстановки. Такими обстоятельствами, как полагают законодатели, стали быстро распространяющиеся в Чехии агрессивные штаммы коронавируса.

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