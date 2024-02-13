Чешские фермеры планируют заблокировать движение автомобилей у Праги

Чешские фермеры планируют 19 февраля заблокировать движение автотранспорта у Праги на участке в несколько километров на скоростной магистрали D1, связывающей столицу с восточными регионами республики.

Чешские фермеры планируют 19 февраля заблокировать движение автотранспорта у Праги на участке в несколько километров на скоростной магистрали D1, связывающей столицу с восточными регионами республики.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам пресс-секретарь пражской мэрии Вит Гофман.

"Акция резко негативно повлияет на транспортную ситуацию не только в месте блокады магистрали, но и в прилегающих районах, а также, теоретически, на всех въездах в Прагу. Акция может негативно отразиться и на городском общественном транспорте", - сказал пресс-секретарь.

Чешские фермеры намерены провести в Праге протест против деятельности правительства страны в области сельского хозяйства. Они недовольны аграрной политикой властей, в частности, в вопросе дотаций, увеличением числа проверок и экологическими требованиями Евросоюза.