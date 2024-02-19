Чешские фермеры на тракторах съезжаются в Прагу для протестов

Сотни фермеров на тракторах и другой сельскохозяйственной технике съезжаются в Прагу на акцию протеста.

Сотни фермеров на тракторах и другой сельскохозяйственной технике съезжаются в Прагу на акцию протеста.

Как передает Report, об этом сообщила полиция Чехии в соцсети "X".

"Сейчас в Прагу направляются примерно 500 единиц сельскохозяйственной техники. Это пока не вызвало заторов на дорогах", - говорится в публикации.

Сообщается, что фермеры намерены собираются заблокировать основные въезды в Прагу в знак несогласия с аграрной политикой Евросоюза и властей Чехии. Как утверждают организаторы акции из объединения "Мы - земледельцы", ни европейские, ни чешские политики по-настоящему не считаются с заботами сельхозпроизводителей и ведут дело к уничтожению сельского хозяйства в Европе.

При этом руководители крупных аграрных организаций, в частности Сельскохозяйственного союза, Ассоциации частных земледельцев и Аграрной палаты, от участия в "блокаде Праги" воздержались. Свой протест они намерены выразить вместе с коллегами из других стран ЕС в ходе акции, намеченной на 22 февраля.