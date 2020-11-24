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"Черная пятница" в США в этом году пройдет только в онлайн-формате

"Черная пятница" в США в этом году пройдет только в онлайн-формате В Национальной федерации розничной торговли прогнозируют рост продаж
Другие страны
24 ноября 2020 г. 09:56
Черная пятница в США в этом году пройдет только в онлайн-формате

Следующий за Днем благодарения в США традиционный день распродаж "черная пятница" из-за пандемии коронавируса в этом году перейдет в онлайн-формате. Торговые сети не ждут наплыва посетителей и предлагают скидки в течение всей недели на покупки онлайн. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, в Национальной федерации розничной торговли прогнозируют рост продаж по сравнению с прошлым годом.

Крупнейшие торговые сети в Вашингтоне уже начали предлагать скидки клиентам. В Macy’s - магазине одежды и аксессуаров - распродажи начались за полторы недели до "черной пятницы". В сами универмаги пускают только в масках и просят соблюдать социальную дистанцию, клиенты ответственны, держатся друг от друга на значительном расстоянии и стараются покинуть область, где заметили другого покупателя. "Мы не планируем ничего особенного в "черную пятницу", купить товары со значительными скидками можно уже сейчас. Наплыва посетителей, надеемся, удастся избежать, потому что большинство товаров покупается онлайн", - рассказала администратор универмага Macy’s.

В магазине товаров для дома Target тоже не ждут наплыва посетителей в "черную пятницу", объясняя это тем, что скидки предлагаются в течение недели, а товары также можно купить онлайн.

Многие магазины работают по записи, и попасть туда в "черную пятницу" просто так не удастся. Например, магазины оптики в деловом центре Вашингтона: их посетить можно только через несколько дней после записи. Так же с электроникой: магазины Apple пускают по предварительной заявке. Многие магазины предлагают виртуального консультанта в видеорежиме, чтобы помочь онлайн-покупателям.

В Национальной федерации розничной торговли (НФРТ) США прогнозируют рост продаж на несколько процентов по сравнению с прошлым годом, когда ограничений еще не было. "Праздничные продажи в ноябре и декабре увеличатся на 3,6–5,2% по сравнению с 2019 годом и составят от 755,3 до 766,7 млрд долларов", - говорится в пресс-релизе НФРТ.

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