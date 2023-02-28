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Черногория решила проблему, которая препятствовала ее вступлению в Евросоюз

Черногория решила проблему, которая препятствовала ее вступлению в Евросоюз В Черногории избрали трех судей Конституционного суда. Таким образом страна разблокировала работу ведомства и выполнила условие для рассмотрения ее заявки на членство в Евросоюзе.
Другие страны
28 февраля 2023 г. 08:47
Черногория решила проблему, которая препятствовала ее вступлению в Евросоюз

В Черногории избрали трех судей Конституционного суда. Таким образом страна разблокировала работу ведомства и выполнила условие для рассмотрения ее заявки на членство в Евросоюзе.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Associated Press.

Работа Конституционного суда в стране была заблокирована несколько месяцев, поскольку власти не могли договориться о назначении судей - четыре места из семи оставались вакантными.

Представители ЕС предупредили Черногорию, что условием продолжения пути в блок является нормальное функционирование Конституционного суда. Суд имеет решающее значение для верховенства права, поскольку в следующем месяце в стране состоятся президентские выборы.

Вчера были утверждены трое из четырех судей (насчет четвертого кандидата не удалось достичь согласия). Теперь суд формально разблокирован, несмотря на то, что ему не хватает одного члена. Новое голосование по избранию четвертого судьи ожидается в течение нескольких недель.

"Хорошие новости из Черногории сегодня! Надеюсь, четвертый судья будет избран в ближайшее время. Культура диалога и компромисса между партиями - это единственный путь к прогрессу на пути к ЕС", - заявил Владимир Билчик, член Европейского парламента, который занимается этим регионом.

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