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    Черногория официально вступит в НАТО в начале июня

    Полноправным членом НАТО страна становится после того, как документ будет ратифицирован всеми 28 странами-членами Альянса

    Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ Черногория официально вступит в НАТО в начале июня этого года. Как сообщает Report, об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. 

    19 мая 2016 года странами НАТО был подписан протокол о вступлении Черногории в состав альянса, тем самым ей был предоставлен статус наблюдателя на его заседаниях. Полноправным членом НАТО страна становится после того, как документ будет ратифицирован всеми 28 странами-членами Альянса.

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