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    Черногория начнет предлагать иностранцам гражданство за инвестиции

    Баку. 27 июля. REPORT.AZ/ Власти Черногории предложили с 1 октября 2018 года предоставлять гражданство в обмен на инвестиции в экономику государства,

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом пишет газета Dan в пятницу, 27 июля.

    Стоимость паспорта будет варьироваться от €350 тыс. до €550 тыс., а вырученные средства будут направлены в особый фонд развития отстающих регионов страны. При этом участие в программе будет доступно для 2 тыс. человек из стран, не входящих в ЕС, и только на протяжении трех лет.

    Заниматься «продажей» паспортов будет особое агенство. Оно также будет отвечать за рекламу, продвижение программы и поиск потенциальных инвесторов. Таким образом власти страны хотят пополнить бюджет на $4,8 млрд.

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