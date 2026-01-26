Черногория еще на один шаг приблизилась к вступлению в ЕС

Черногория в рамках переговоров о вступлении в ЕС закрыла еще один раздел, касающийся финансового контроля.

Как сообщает европейское бюро Report, 25-е заседание Конференции по вступлению Черногории в ЕС состоялось сегодня под руководством Кипра.

"В настоящее время предварительно закрыто в общей сложности 13 разделов, что свидетельствует о значительном и ощутимом прогрессе страны на пути к евроинтеграции. Расширение остается стратегическим геополитическим приоритетом для ЕС и одним из основных направлений деятельности кипрского председательства", - заявила замминистра по европейским делам Кипра Марилена Рауна.

Отметим, что Черногория закрыла 13 из 33 переговорных кластеров в рамках переговоров о вступлении в ЕС.

Страна рассчитывает стать членом блока до конца этого десятилетия, так как продвинулась в переговорном процессе дальше других кандидатов.