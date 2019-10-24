​Чемпионке Паралимпийских игр сделали эвтаназию

Чемпионка Паралимпийских игр из Бельгии Марика Вервут ушла из жизни при помощи эвтаназии. Как сообщает Report со ссылкой на Би-Би-Си, спортсменку мучили сильные боли. Долгие годы она держалась только благодаря спорту, который, как она признавалась, «был смыслом жизни».

Вервут победила на Паралимпиаде в заезде на колясках в 2012 году.

С 2016 года она начала собирать документы на эвтаназию. Спортсменка доказала, что испытывает сильные боли, из-за них она могла спать порой всего 10 минут, после просыпалась. У нее было редкое дегенеративное мышечное заболевание.

Вечером 22 октября чемпионке повели эвтаназию, эта процедура в Бельгии разрешена. Вервут было 40 лет.