​Назван человек года по версии Time

Баку. 10 декабря. REPORT.AZ/ Известный американский журнал Time определился с человеком года.

Как передает Report, редакция издания выбрала не конкретную персону, а собирательный образ медика-борца с лихорадкой Эбола.

"Звание "Человек года – 2014" отдано борцам с Эболой за их неустанную смелую борьбу с болезнью и их милосердие, за риск и спасение людей. Они дали миру время на подготовку к защите от этого заболевания", – говорится на сайте издания.

"Людьми года" стали врачи и медсестры, водители медицинских автомобилей, сотрудники организации "Врачи без границ", представители христианских организаций и медработники из разных стран, которые продолжают бороться с распространением болезни.

Стоит отметить, что за звание человека года по версии Time "боролись" многие известные политики, бизнесмены и общественные деятели. Среди них – президент РФ Владимир Путин, который уже получил такое звание в 2007 году, глава Apple Тим Кук, Папа Римский Франциск (Человек года – 2013) и юная правозащитница, лауреат Нобелевской премии Мира Малала Юсуфзай.