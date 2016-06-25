​Челик вновь даст показания по инциденту с убийством российского пилота

Баку. 25 июня. REPORT.AZ/ Алпарслан Челик, ранее признавшийся в убийстве российского пилота Су-24 Олега Пешкова, снова даст показания по этому делу, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Адвокат Челика Мурат Устюндаг в беседе с ТАСС не смог подробно прокомментировать эту ситуацию. "Я сам узнал об этом из прессы уже после того, как в прокуратуре закончился рабочий день. Мы пока не получали официальных извещений по этому поводу со стороны обвинения и вынуждены ждать начала новой рабочей недели", - сказал он.

Прокуратура Измира ранее приняла решение не возбуждать уголовное дело против Челика по инциденту с пилотом ввиду отсутствия достаточных улик для привлечения его к ответственности за убийство россиянина. Но по данным издания "Т24", следователи все же продолжали разбираться с этим делом.

"Прокурор отдела по борьбе с терроризмом и оргпреступностью Беркант Каракая отменил прежнее решение о прекращении судебного преследования Челика по теме убийства российского пилота, поскольку были найдены новые улики и доказательства. В связи с этим Челик снова даст показания по этому эпизоду", - пишет издание.