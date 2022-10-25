Чехия закрыла въезд в страну гражданам России

Власти Чехии с 25 октября официально закрыли въезд на территорию страны гражданам России по кратковременным шенгенским визам, выданным с целью туризма, посещения мероприятий культуры или спорта.
Как передает
Исключение составят пассажиры, направляющиеся в республику с деловыми целями или на лечение. Также ограничение не распространяется на обладателей вида на жительство (ВНЖ) в Чехии или другой стране ЕС.
В случае депортации пассажира расходы на его возвращение несет авиакомпания. К тому же перевозчика ждет штраф.
Напомним, что данное решение было анонсировано главой МИД Чехии Яном Липавским.