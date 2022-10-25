Чехия закрыла въезд в страну гражданам России

Власти Чехии с 25 октября официально закрыли въезд на территорию страны гражданам России по кратковременным шенгенским визам, выданным с целью туризма, посещения мероприятий культуры или спорта.

Власти Чехии с 25 октября официально закрыли въезд на территорию страны гражданам России по кратковременным шенгенским визам, выданным с целью туризма, посещения мероприятий культуры или спорта.

Как передает Report , данная мера распространяется на все туристические визы, вне зависимости от выдавшего ее государства. Теперь россиянам, которые прибывают на территорию Чехии через внешние границы шенгенской зоны, то есть через международные аэропорты, будет отказано во въезде.

Исключение составят пассажиры, направляющиеся в республику с деловыми целями или на лечение. Также ограничение не распространяется на обладателей вида на жительство (ВНЖ) в Чехии или другой стране ЕС.

В случае депортации пассажира расходы на его возвращение несет авиакомпания. К тому же перевозчика ждет штраф.

Напомним, что данное решение было анонсировано главой МИД Чехии Яном Липавским.