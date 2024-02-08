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Чехия воздержится при голосовании по пакту о миграции в ЕС

Чехия воздержится при голосовании по пакту о миграции в ЕС Чехия воздержится при голосовании в Евросоюзе по принятию пакта о миграции и предоставлении убежища в сообществе.
Другие страны
8 февраля 2024 г. 00:59
Чехия воздержится при голосовании по пакту о миграции в ЕС

Чехия воздержится при голосовании в Евросоюзе по принятию пакта о миграции и предоставлении убежища в сообществе.

Как передает Report, об этом сообщило информационное агентство ČTK.

Решение о необходимости воздержаться при голосовании приняло в среду правительство республики. Чехия, согласно информации агентства, не удовлетворена подготовленным документом. В Праге подчеркивают, что и его утверждение сообществом не будет означать, что страна будет обязана принимать мигрантов.

Испанское издание El Mundo проинформировало ранее, что целью нововведений, которые должны последовать после утверждения пакта о миграции и предоставлении убежища в ЕС, является перенаправление в страны сообщества как минимум 30 тыс. мигрантов ежегодно, при этом государства-члены могут отказаться от приема части мигрантов, если заплатят компенсацию в 20 тыс. евро за каждого непринятого беженца.

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