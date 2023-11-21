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Чехия предложила ЕС ограничить передвижение дипломатов России в Шенгенской зоне

Чехия предложила ЕС ограничить передвижение дипломатов России в Шенгенской зоне Евросоюз обсуждает возможное ограничение для передвижения в союзе в отношении российских дипломатов.
Другие страны
21 ноября 2023 г. 11:19
Чехия предложила ЕС ограничить передвижение дипломатов России в Шенгенской зоне

Евросоюз обсуждает возможное ограничение для передвижения в союзе в отношении российских дипломатов.

Как передает Report со ссылкой на газету The Financial Times, Чехия предложила эти ограничения включит в 12-й пакет санкций.

Издание отмечает, что Чехия обеспокоена тем, что потенциальные разведчики в лице российских дипломатов перемещаются по странам ЕС из-за отсутствия границ между государствами.

"Чехия хочет, чтобы дипломаты из России получали визы и виды на жительство, которые позволили бы путешествовать только внутри страны пребывания, а не по остальной части Шенгенской зоны", - отмечает издание.

Кроме того, Прага призывает к тому, чтобы Евросоюз принимал от российских дипломатов только биометрические паспорта, которые, по мнению чешских властей, сложнее подделать.

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Версия на английском языке Czechia wants to shut EU borders for Russian diplomats

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