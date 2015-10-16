Чехия поддержит создание пограничной службы ЕС

Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ Чехия поддержит создание пограничной службы Евросоюза. Об этом, как передает Report со ссылкой на ТАСС, заявил журналистам в четверг вечером принимающий участие в саммите ЕС премьер-министр Чехии Богуслав Соботка.

"Идея создания пограничной службы, которая помогала бы обеспечивающим охрану внешних границ организации отдельным входящим в нее странам, актуальна, - сказал он. - Речь может идти о расширении полномочий агентства ЕС Frontex /"Фронтекс"/ или о создании нового агентства, которое опиралось бы на поддержку государств-членов ЕС и финансировалось из бюджета Евросоюза".

Чехия также готова активно участвовать в финансовой помощи сирийским беженцам, которые находятся в миграционных центрах за пределами Евросоюза.

"Каков будет финансовый вклад республики, станет ясно в ближайшее время. Конкретная сумма будет определена министерствами финансов и иностранных дел", - сказал Богуслав Соботка.