    Чехия подарит Украине спутник наблюдения за Землей

    Другие страны
    • 21 октября, 2025
    • 17:45
    Чехия подарит Украине спутник наблюдения за Землей

    Чехия в знак поддержки построит и поставит Украине современный спутник наблюдения за Землей, способный собирать данные независимо от погодных условий и дневного света.

    Как передает Report, об этом сообщило МИД Чехии в соцсети Х.

    "Это демонстрирует не только технологическое совершенство чешских компаний в одной из самых требовательных отраслей, но и нашу постоянную поддержку Украины", – заявили в министерстве.

    Министерство транспорта Чехии уточнило, что проект спутника для Украины будет запущен в ближайшие месяцы, а запуск спутника ожидается в течение года.

    Чехия станет первой страной, которая предоставит Украине подобную помощь.

