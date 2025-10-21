Чехия подарит Украине спутник наблюдения за Землей
Другие страны
- 21 октября, 2025
- 17:45
Чехия в знак поддержки построит и поставит Украине современный спутник наблюдения за Землей, способный собирать данные независимо от погодных условий и дневного света.
Как передает Report, об этом сообщило МИД Чехии в соцсети Х.
"Это демонстрирует не только технологическое совершенство чешских компаний в одной из самых требовательных отраслей, но и нашу постоянную поддержку Украины", – заявили в министерстве.
Министерство транспорта Чехии уточнило, что проект спутника для Украины будет запущен в ближайшие месяцы, а запуск спутника ожидается в течение года.
Чехия станет первой страной, которая предоставит Украине подобную помощь.
Последние новости
18:18
В Азербайджане поступления в бюджет от приватизации госимущества выросли на 2%Финансы
18:15
В Армении арестован главный архитектор ГюмриВ регионе
18:13
Азербайджан, Латвия, Эстония и Финляндия подписали ряд меморандумовБизнес
18:10
Пашинян отбыл с рабочим визитом в ГрузиюВ регионе
18:08
Айдар Абилдабеков: Азербайджан и Казахстан на бизнес-форуме подписали 16 документовБизнес
18:06
Городской совет Анкары будет сотрудничать с посольством Азербайджана в ТурцииВнешняя политика
18:03
Эстонский эксперт: Азербайджан создает доверительную среду для инвестицийБизнес
18:01
Пентагон заказал у Lockheed Martin инфракрасные системы наблюдения на $233 млнДругие страны
17:57
Видео