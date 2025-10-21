Чехия подарит Украине спутник наблюдения за Землей

Чехия в знак поддержки построит и поставит Украине современный спутник наблюдения за Землей, способный собирать данные независимо от погодных условий и дневного света.

Как передает Report, об этом сообщило МИД Чехии в соцсети Х.

"Это демонстрирует не только технологическое совершенство чешских компаний в одной из самых требовательных отраслей, но и нашу постоянную поддержку Украины", – заявили в министерстве.

Министерство транспорта Чехии уточнило, что проект спутника для Украины будет запущен в ближайшие месяцы, а запуск спутника ожидается в течение года.

Чехия станет первой страной, которая предоставит Украине подобную помощь.