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Чехия передаст Украине партию вертолетов Ми-24В

Чехия передаст Украине партию вертолетов Ми-24В Чехия получает от Соединенных Штатов Америки новые вертолеты, а старые Ми-24В списывает и планирует передать Украине.
Другие страны
17 августа 2023 г. 18:57
Чехия передаст Украине партию вертолетов Ми-24В

Чехия получает от Соединенных Штатов Америки новые вертолеты, а старые Ми-24В списывает и планирует передать Украине.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявила министр обороны Чехии Яна Чернохова.

По ее словам, вертолеты Ми-24В/35 отлично справились со своей задачей, хотя и прослужили дольше, чем ожидалось. От США Чехия получит вертолеты типа UH-1Y Venom и AH-1Z Viper.

"Даже если мы символически попрощаемся с ними сегодня, их история точно не закончена. Мы обязательно найдем применение этим вертолетам. Это все, что я скажу по этому поводу, потому что принципиально не комментирую поставки в Украину", - сказала министр обороны.

Министр не сказала, о каком количестве вертолетов идет речь. Она уточнила, что Чехия также необходимо иметь запасные части для вертолетов серии "Ми". Они находятся в санкционных списках, поэтому приобрести их не так и просто.

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Версия на английском языке Czechia to transfer batch of Mi-24V helicopters to Ukraine
Версия на азербайджанском языке Çexiya Ukraynaya "Mi-24V" helikopterlərini təhvil verəcək

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