Чехия направит 100 военнослужащих в восточную часть зоны ответственности НАТО

Баку. 21 февраля. REPORT.AZ/ Чехия готова направить 100 военнослужащих в подразделения быстрого реагирования НАТО, которые планируется разместить в восточной части зоны ответственности блока. Об этом заявил по Чешскому телевидению министр обороны республики Мартин Стропницкий, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"Возможно направить примерно 100 чешских военнослужащих в силы НАТО, которые должны укрепить военное присутствие (блока - прим. ТАСС) в его восточных государствах-членах, - подчеркнул он. - Весьма вероятно, что к этой миссии они присоединятся во второй половине текущего года, если ее подготовка будет осуществляться по планам".

По его словам, беспокойство по поводу усиливающейся угрозы для национальной безопасности выражают Польша, прибалтийские страны, Румыния и Болгария. "Там зафиксирован ряд случаев нарушения национального воздушного пространства и территориальных вод", - отметил министр.