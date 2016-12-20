Чавушоглу заявил о готовности встретиться с Путиным, если президент сочтет это уместным

Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил о готовности встретиться с Владимиром Путиным, если президент РФ сочтет это уместным.

Как передает Report, об этом заявил во вторник глава турецкого внешнеполитического ведомства, который прибыл в Москву для участия 20 декабря в трехсторонней встрече Россия - Иран - Турция.

"Если президент России Владимир Путин сочтет уместным, мы готовы к этой встрече", - сказал он.

Глава МИД Турции также заявил, что проведет встречу с Сергеем Лавровым перед трехсторонними переговорами по Сирии.