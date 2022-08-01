Чавушоглу: Мы готовы сделать все возможное, чтобы снизить напряженность в отношениях между Сербией и Косово

Чавушоглу: Мы готовы сделать все возможное, чтобы снизить напряженность в отношениях между Сербией и Косово

"Мы готовы сделать все возможное, чтобы снизить напряженность в отношениях между Сербией и Косово".

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"Мы готовы сделать все возможное, чтобы снизить напряженность в отношениях между Сербией и Косово". Как передает Report, об этом в своем Twitter-аккаунте написал министр иностранных дел Турции Мевлуд Чавушоглу. "Я разговаривал по телефону со своими сербскими и косовскими коллегами по поводу напряженности на сербско-косовской границе. Турция всегда придает большое значение миру и стабильности балканских стран. Новая напряженность никому не идет на пользу. Мы готовы сделать все возможное, чтобы снизить напряженность", - сказал глава внешнеполитического ведомства Турции. Подпишитесь на наш Telegram канал