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Чавушоглу: Мы готовы сделать все возможное, чтобы снизить напряженность в отношениях между Сербией и Косово

Чавушоглу: Мы готовы сделать все возможное, чтобы снизить напряженность в отношениях между Сербией и Косово "Мы готовы сделать все возможное, чтобы снизить напряженность в отношениях между Сербией и Косово".
Другие страны
1 августа 2022 г. 02:12
Чавушоглу: Мы готовы сделать все возможное, чтобы снизить напряженность в отношениях между Сербией и Косово

"Мы готовы сделать все возможное, чтобы снизить напряженность в отношениях между Сербией и Косово".

Как передает Report, об этом в своем Twitter-аккаунте написал министр иностранных дел Турции Мевлуд Чавушоглу.

"Я разговаривал по телефону со своими сербскими и косовскими коллегами по поводу напряженности на сербско-косовской границе. Турция всегда придает большое значение миру и стабильности балканских стран.

Новая напряженность никому не идет на пользу.

Мы готовы сделать все возможное, чтобы снизить напряженность", - сказал глава внешнеполитического ведомства Турции.

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Версия на азербайджанском языке Çavuşoğlu: “Serbiya-Kosova gərginliyini azaltmaq üçün əlimizdən gələni etməyə hazırıq”

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