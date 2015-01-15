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    Значительная часть военной техники США в Афганистане будет передана Пакистану

    Конкретные наименования видов вооружения из этого списка не уточняются

    Баку. 15 января. REPORT.AZ/ Значительная часть боевой техники США в Афганистане после вывода американского воинского контингента из этой страны будет передана Пакистану. Как сообщает Report, об этом сообщает пакистанское издание Express Tribune со ссылкой на источники в министерстве обороны Пакистана.

    "Американская сторона уже передала министерству обороны Пакистана детальный список боевой техники и вооружения своего воинского контингента в Афганистане, - рассказал изданию высокопоставленный сотрудник ведомства. - Из этого перечня пакистанская сторона выбрала необходимые ей единицы боевой техники и номенклатуру вооружений, о чем мы проинформировали представителей администрации США".

    Конкретные наименования видов вооружения из этого списка не уточняются.

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