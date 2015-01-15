Значительная часть военной техники США в Афганистане будет передана Пакистану

Баку. 15 января. REPORT.AZ/ Значительная часть боевой техники США в Афганистане после вывода американского воинского контингента из этой страны будет передана Пакистану. Как сообщает Report, об этом сообщает пакистанское издание Express Tribune со ссылкой на источники в министерстве обороны Пакистана.

"Американская сторона уже передала министерству обороны Пакистана детальный список боевой техники и вооружения своего воинского контингента в Афганистане, - рассказал изданию высокопоставленный сотрудник ведомства. - Из этого перечня пакистанская сторона выбрала необходимые ей единицы боевой техники и номенклатуру вооружений, о чем мы проинформировали представителей администрации США".

Конкретные наименования видов вооружения из этого списка не уточняются.