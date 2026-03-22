    Часть Киева осталась без света и водоснабжения

    22 марта, 2026
    03:05
    Часть Киева осталась без света и водоснабжения

    На левом берегу Днепра в столице Украины Киеве произошел частичный блэкаут.

    Как передает Report, об этом сообщает "РБК-Украина".

    Согласно информации, с вечера субботы на левом берегу Днепра в украинской столице пропали свет и водоснабжение. Впоследствии в Киевской городской государственной администрации официально назвали причину инцидента.

    "Из-за аварийной ситуации на электросети на левом берегу перебои со светом и водоснабжением. Энергетики уже работают над ликвидацией повреждения", - говорится в сообщении.

    Параллельно в "Киевпастранс" проинформировали, что задерживается движение ряда трамваев и троллейбусов из-за отсутствия напряжения в контактной сети.

    Блэкаут в Киеве Авария на электросети перебои с электричеством
    Kiyevdə qismi elektrik kəsintiləri yaşanır
    Ты - Король

    05:27

    В Иране ответили на ультиматум Трампа по открытию Ормузского пролива

    В регионе
    05:14

    Военный вертолет Катара упал в море из-за технической неисправности

    Другие страны
    04:56

    На Кубе произошел третий за месяц тотальный блэкаут

    Другие страны
    04:37

    Число пострадавших при атаке на израильский Арад возросло до 88 - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    04:11

    Трамп дал Ирану 48 часов на открытие Ормузского пролива

    Другие страны
    03:40

    Иранское телевидение сообщило о бомбардировках военных объектов в Йезде

    В регионе
    03:05

    Часть Киева осталась без света и водоснабжения

    Другие страны
    02:36

    Трамп намерен привлечь службу иммиграционного контроля к охране аэропортов

    Другие страны
    02:21

    Милей: Аргентина готова обеспечить энергобезопасность Европы

    Другие страны
    Лента новостей