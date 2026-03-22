Часть Киева осталась без света и водоснабжения
Другие страны
- 22 марта, 2026
- 03:05
На левом берегу Днепра в столице Украины Киеве произошел частичный блэкаут.
Как передает Report, об этом сообщает "РБК-Украина".
Согласно информации, с вечера субботы на левом берегу Днепра в украинской столице пропали свет и водоснабжение. Впоследствии в Киевской городской государственной администрации официально назвали причину инцидента.
"Из-за аварийной ситуации на электросети на левом берегу перебои со светом и водоснабжением. Энергетики уже работают над ликвидацией повреждения", - говорится в сообщении.
Параллельно в "Киевпастранс" проинформировали, что задерживается движение ряда трамваев и троллейбусов из-за отсутствия напряжения в контактной сети.
