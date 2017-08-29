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    Charlie Hebdo позлорадствовал над потопом в США

    В новом выпуске на обложке редакция журнала разместила изображение протестующих неонацистов, которых смывает поток

    Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ Еженедельник Charlie Hebdo злорадствует над потопом в Техасе: в новом выпуске, который выйдет в среду, на обложке редакция журнала разместила изображение протестующих неонацистов, которых смывает поток.

    Как отмечает Report со ссылкой на РИА Новости, изображение размещено в аккаунте издания в социальной сети Facebook.

    На карикатуре, открывающей свежий выпуск, нарисованы восемь флагов Третьего рейха — красных полотнищ, на которых в белом круге изображены чёрные свастики. Люди, которые их несут, скрыты потоком воды — от них на поверхности торчат лишь несколько рук и одна нога.

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