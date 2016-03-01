Charlie Hebdo отдаст 4 миллиона евро родственникам погибших в терактах

Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ Французский сатирический еженедельник Charlie Hebdo собрал более 4,1 миллиона евро в качестве пожертвований. Эти деньги в скором времени будут направлены семьям погибших в результате терактов в Париже, совершенных в январе прошлого года, сообщает Report со ссылкой на Le Monde.

Газета приводит выдержки из сообщения еженедельника, в котором сообщается, что средства перечислили более 34 тысяч лиц из 84 стран.

Вскоре после нападения на редакцию Charlie Hebdo 7 января 2015-го года, в результате которого погибли 12 человек, в том числе главный редактор Стефан Шарбонье, в адрес издания стали поступать пожертвования. Представители еженедельника заявили, что все собранные деньги будут переданы родственникам погибших в результате январских терактов.