Charlie Hebdo опубликовал новую карикатуру на теракты в Брюсселе

Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ Французский сатирический журнал Charlie Hebdo опубликовал новую карикатуру, посвященную произошедшим на прошлой неделе терактам в Бельгии.

Как сообщает Report со ссылкой на РБК, рисунок появился на странице Facebook издания.

На карикатуре изображены бельгийские полицейские, пьющие бочковое пиво. Один из полицейских говорит: "Давайте убедимся, что в пиве нет бомб". Подпись к рисунку гласит: "Атаки: бельгийцы принимают меры".

Это вторая карикатура Charlie Hebdo на события в Брюсселе. Предыдущая была опубликована 24 марта и называлась "Последние слова джихадистов". На ней были изображены предполагаемые исполнители теракта в аэропорту Завантем с багажными тележками. Один из них, обращаясь к другому, задает вопрос: "Ты взял у окна или у прохода?" При этом у двоих террористов на руке только по одной перчатке.

Ранее бельгийское издание HLN обращало внимание, что предполагаемые смертники, которые были зафиксированы камерами наблюдения в аэропорту, носили по одной перчатке. В них террористы могли прятать детонаторы.