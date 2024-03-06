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Флаг Швеции у штаб-квартиры НАТО будет поднят 11 марта

Флаг Швеции у штаб-квартиры НАТО будет поднят 11 марта Флаг Швеции у штаб-квартиры НАТО в Брюсселе будет поднят в понедельник, 11 марта.
Другие страны
6 марта 2024 г. 14:41
Флаг Швеции у штаб-квартиры НАТО будет поднят 11 марта

Флаг Швеции у штаб-квартиры НАТО в Брюсселе будет поднят 11 марта.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает телеканал TV4.

Эта церемония ознаменует начало членства королевства в альянсе. На ней будут присутствовать премьер-министр Ульф Кристерссон, главнокомандующий Микаэль Бюден и другие политики. Приглашены послы стран НАТО.

Новый президент Венгрии Тамаш Шуйок подписал 5 марта ратификацию соглашения о присоединении Швеции к НАТО. Венгрия стала последней страной альянса, одобрившей шведскую заявку.

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Версия на английском языке Swedish flag to be raised at NATO headquarters on March 11
Версия на азербайджанском языке İsveç martın 11-də rəsmi olaraq NATO-nun üzvü olacaq

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