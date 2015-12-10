Церемония награждения Нобелевскими премиями проходит в Стокгольме

Баку. 10 декабря. REPORT.AZ/ Церемония награждения Нобелевскими премиями за 2015 проходит в Стокгольме.

Как сообщает Report, на сцене Концертного зала находятся обладатель награды по литературе Светлана Алексиевич, премии по физиологии или медицине Уильям Кэмпбeлл, Сатоши Омура и Юю Ту, обладатели награды по физике Артур Б.Макдональд и Такааки Кадзитa. Лауреаты по химии Томас Линдаль, Пол Модрич и Азиз Санкар. Вместе с ними на сцене и лауреат премии по экономике, учрежденной в память об Альфреде Нобеле шведским Госбанком в 1968 году, Энгус Дитон.

Из рук короля Швеции Карла XVI Густава находящиеся на сцене лауреаты получат диплом и медаль. Сумма денежного вознаграждения в каждой номинации в этом году составила 8 миллионов крон (953 тысячи долларов США).

В зале среди приглашенных находятся около 1500 гостей - члены семей обладателей наград, шведские политики, представители культуры, науки и студенческих организаций.