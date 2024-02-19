О нас

Цены на природный газ в США упали до 30-летнего минимума

Цены на природный газ в США упали до 30-летнего минимума Стоимость природного газа в Соединенных Штатах упала до рекордно низкого почти за 30 лет уровня на фоне теплой зимы и роста добычи газа.
Другие страны
19 февраля 2024 г. 01:13
Цены на природный газ в США упали до 30-летнего минимума

Стоимость природного газа в Соединенных Штатах упала до рекордно низкого почти за 30 лет уровня на фоне теплой зимы и роста добычи газа.

Как передает Report, об этом сообщила газета Financial Times.

Издание обращает внимание на то, что температура воздуха этой зимой в США, когда потребление энергии для отопления домов выше, близка к тому, чтобы стать рекордно высокой с момента начала проведения подобных замеров в 1950 году.

Параллельно добыча газа в Соединенных Штатах в декабре 2023 года достигла рекордно высоких 105 млрд куб. футов (2,97 млрд куб. м) в сутки. Подобное сочетание факторов, пишет газета, привело к тому, что цены на природный газ оказались в состоянии свободного падения - лишь с середины января 2024 года они рухнули на 50%.

В статье отмечается, что 16 февраля цена на ПГ на Henry Hub в США для мартовских контрактов установилась на уровне $1,61 за 1 млн BTU (British Thermal Unit, британская тепловая единица), а 15 февраля она была еще ниже - $1,58 за 1 млн BTU.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

В Мюнхене состоялась встреча президента Ильхама Алиева с генсеком ОБСЕ
ФотоВ Мюнхене состоялась встреча президента Ильхама Алиева с генсеком ОБСЕ
18 февраля 2024 г. 18:41
Президент Ильхам Алиев встретился с председателем Мюнхенской конференции по безопасности
ФотоПрезидент Ильхам Алиев встретился с председателем Мюнхенской конференции по безопасности
18 февраля 2024 г. 18:14
В Мюнхене состоялась встреча президента Ильхама Алиева с генеральным управляющим директором Всемирного банка
ФотоВ Мюнхене состоялась встреча президента Ильхама Алиева с генеральным управляющим директором Всемирного банка
18 февраля 2024 г. 16:38
В Мюнхене состоялась встреча Ильхама Алиева с генеральным вице-президентом The Rockefeller Foundation
ФотоВ Мюнхене состоялась встреча Ильхама Алиева с генеральным вице-президентом The Rockefeller Foundation
17 февраля 2024 г. 21:44
Президент Ильхам Алиев встретился с министром промышленности и передовых технологий ОАЭ
ФотоПрезидент Ильхам Алиев встретился с министром промышленности и передовых технологий ОАЭ
17 февраля 2024 г. 21:26
В Мюнхене состоялась встреча президента Ильхама Алиева с исполнительным вице-президентом ЕК
ФотоВ Мюнхене состоялась встреча президента Ильхама Алиева с исполнительным вице-президентом ЕК
17 февраля 2024 г. 20:40
Президент Ильхам Алиев встретился в Мюнхене с Энтони Блинкеном
ФотоПрезидент Ильхам Алиев встретился в Мюнхене с Энтони Блинкеном
17 февраля 2024 г. 20:25
Президенты Азербайджана и Украины встретились в Мюнхене
ФотоПрезиденты Азербайджана и Украины встретились в Мюнхене
17 февраля 2024 г. 16:43
В Мюнхене состоялась встреча президента Азербайджана с канцлером Германии
В Мюнхене состоялась встреча президента Азербайджана с канцлером Германии
17 февраля 2024 г. 13:50
В Мюнхене состоялась встреча президента Азербайджана с главой региона Иракский Курдистан
В Мюнхене состоялась встреча президента Азербайджана с главой региона Иракский Курдистан
17 февраля 2024 г. 13:48

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi