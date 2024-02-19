Цены на природный газ в США упали до 30-летнего минимума

Стоимость природного газа в Соединенных Штатах упала до рекордно низкого почти за 30 лет уровня на фоне теплой зимы и роста добычи газа.

Стоимость природного газа в Соединенных Штатах упала до рекордно низкого почти за 30 лет уровня на фоне теплой зимы и роста добычи газа.

Как передает Report , об этом сообщила газета Financial Times.

Издание обращает внимание на то, что температура воздуха этой зимой в США, когда потребление энергии для отопления домов выше, близка к тому, чтобы стать рекордно высокой с момента начала проведения подобных замеров в 1950 году.

Параллельно добыча газа в Соединенных Штатах в декабре 2023 года достигла рекордно высоких 105 млрд куб. футов (2,97 млрд куб. м) в сутки. Подобное сочетание факторов, пишет газета, привело к тому, что цены на природный газ оказались в состоянии свободного падения - лишь с середины января 2024 года они рухнули на 50%.

В статье отмечается, что 16 февраля цена на ПГ на Henry Hub в США для мартовских контрактов установилась на уровне $1,61 за 1 млн BTU (British Thermal Unit, британская тепловая единица), а 15 февраля она была еще ниже - $1,58 за 1 млн BTU.