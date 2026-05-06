Центробанк Индонезии снизил лимит на покупку долларов до $50 тыс. в месяц

Центральный банк Индонезии (Bank Indonesia) сократил лимит на покупку долларов США до $50 тыс. в месяц на человека для поддержки курса рупии на фоне глобальной нестабильности.

Как передает Report, об этом заявил журналистам глава ЦБ Перри Варджийо.

"Лимит на покупку долларов США на внутреннем рынке без особых документов, который ранее составлял $100 тыс. на человека в месяц, был снижен до $50 тыс.", - сказал он.

По его словам, ЦБ Индонезии готовит дальнейшее ужесточение правил - снижение порога до $25 тыс. При превышении этой суммы потребуется предоставление документов, подтверждающих экономическую цель валютной операции, включая импортные контракты или документы об оплате услуг. Меры направлены на ограничение спекулятивных операций на валютном рынке и укрепление доверия к национальной валюте на фоне волатильности мировых рынков и геополитической напряженности.