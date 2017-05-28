Центральное телевидение КХДР продемонстрировало видео пусков новых ракет для систем ПВО - ВИДЕО

Баку. 28 мая. REPORT.AZ/ Центральное телевидение Северной Кореи продемонстрировало видео испытательных пусков новых ракет "земля-воздух" противовоздушной обороны страны.

Как передает Report, утром в воскресенье Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило о тестовых пусках новых ракет "земля-воздух", направленных на перехват беспилотников или ракет противника.

На испытаниях присутствовал лидер страны Ким Чен Ын, который остался доволен увиденным и приказал начать серийное производство нового вида вооружений.