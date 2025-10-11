CENTCOM: ВС США не будет в Газе

Ильхам Алиев Путь к Победе кибербезопасность ЧМ-2026 пропавшие без вести
    • 11 октября, 2025
    • 18:30
    Американских военных не будут размещать непосредственно в секторе Газа для контроля за реализацией мирных договоренностей.

    Как передает Report, об этом говорится в заявлении главы Центрального командования (CENTCOM) Вооруженных сил США адмирала Брэд Купера, которое опубликовано на странице CENTCOM в соцсети Х.

    "Только что вернулся из Газы, чтобы сообщить о работе над созданием Центра гражданско-военного сотрудничества под началом CENTCOM. Центр будет синхронизировать деятельность, направленную на поддержку постконфликтной стабилизации. <...> Эти замечательные усилия будут реализованы без присутствия американских военных в Газе", - говорится в заявлении.

    По сведениям журналистки телеканала Fox News Дженнифер Гриффин, вместе с Купером военную базу Израиля в Газе посетил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф, чтобы убедиться в выполнении согласованного отвода войск.

