CBS: Уолтц может покинуть пост помощника президента США по нацбезопасности

Помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц и его заместитель Алекс Вонг могут уйти со своих должностей.
Как передает Report, с таким утверждением выступила корреспондент телекомпании CBS News Дженнифер Джейкобс.
"Помощник по национальной безопасности Майк Уолтц и его заместитель Алекс Вонг покинут свои посты, сообщили мне многочисленные источники, знакомые с ситуацией", - написала она в соцсети Х.
В свою очередь Politico утверждает, что cпецпосланник американского лидера Дональда Трампа Стивен Уиткофф может заменить Уолтца на этом посту.