О нас

CBS: Уолтц может покинуть пост помощника президента США по нацбезопасности

CBS: Уолтц может покинуть пост помощника президента США по нацбезопасности Помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц и его заместитель Алекс Вонг могут уйти со своих должностей.
Другие страны
1 мая 2025 г. 19:33
CBS: Уолтц может покинуть пост помощника президента США по нацбезопасности

Помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц и его заместитель Алекс Вонг могут уйти со своих должностей.

Как передает Report, с таким утверждением выступила корреспондент телекомпании CBS News Дженнифер Джейкобс.

"Помощник по национальной безопасности Майк Уолтц и его заместитель Алекс Вонг покинут свои посты, сообщили мне многочисленные источники, знакомые с ситуацией", - написала она в соцсети Х.

В свою очередь Politico утверждает, что cпецпосланник американского лидера Дональда Трампа Стивен Уиткофф может заменить Уолтца на этом посту.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое читаемое

В финале Евровидения-2025 результаты голосования от Азербайджана огласит Сафура Ализаде
В финале Евровидения-2025 результаты голосования от Азербайджана огласит Сафура Ализаде
24 апреля 2025 г. 20:07
В Администрации президента призвали предпринимателей активнее пользоваться строительной амнистией
В Администрации президента призвали предпринимателей активнее пользоваться строительной амнистией
25 апреля 2025 г. 11:53
Еврокомиссия пообещала тщательно расследовать блэкаут в Испании
Еврокомиссия пообещала тщательно расследовать блэкаут в Испании
29 апреля 2025 г. 20:43
В продажу поступили билеты на чемпионат мира по мини-футболу в Баку
ВидеоВ продажу поступили билеты на чемпионат мира по мини-футболу в Баку
1 мая 2025 г. 16:12
СМИ: США назначили главу технической группы на переговорах с Ираном
СМИ: США назначили главу технической группы на переговорах с Ираном
24 апреля 2025 г. 20:04
Президент Ильхам Алиев принял генсека ОБСЕ
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял генсека ОБСЕ
25 апреля 2025 г. 15:05
Президент Ирана: Мы не предусматриваем никаких ограничений в сотрудничестве с Азербайджаном
Президент Ирана: Мы не предусматриваем никаких ограничений в сотрудничестве с Азербайджаном
27 апреля 2025 г. 22:18
Минобороны: C военнообязанными проведены практические занятия в полевых условиях
Минобороны: C военнообязанными проведены практические занятия в полевых условиях
28 апреля 2025 г. 12:05
СМИ: Семь палестинцев погибли при обстреле жилого дома в Газе
СМИ: Семь палестинцев погибли при обстреле жилого дома в Газе
24 апреля 2025 г. 20:13
Рэнкинг банков Азербайджана по размеру активов (01.04.2025)
Рэнкинг банков Азербайджана по размеру активов (01.04.2025)
26 апреля 2025 г. 10:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi