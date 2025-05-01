CBS: Уолтц может покинуть пост помощника президента США по нацбезопасности

Помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц и его заместитель Алекс Вонг могут уйти со своих должностей.

Помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц и его заместитель Алекс Вонг могут уйти со своих должностей.

Как передает Report, с таким утверждением выступила корреспондент телекомпании CBS News Дженнифер Джейкобс.

"Помощник по национальной безопасности Майк Уолтц и его заместитель Алекс Вонг покинут свои посты, сообщили мне многочисленные источники, знакомые с ситуацией", - написала она в соцсети Х.

В свою очередь Politico утверждает, что cпецпосланник американского лидера Дональда Трампа Стивен Уиткофф может заменить Уолтца на этом посту.