CBS: Спасатели обнаружили тела 40 погибших в авиакатастрофе в Вашингтоне

Сотрудники экстренных служб обнаружили тела 40 погибших при столкновении пассажирского самолета с военным вертолетом в Вашингтоне.

Сотрудники экстренных служб обнаружили тела 40 погибших при столкновении пассажирского самолета с военным вертолетом в Вашингтоне.

Как передает Report , об этом со ссылкой на источники в силовых ведомствах сообщил телеканал CBS.

По его данным, некоторые тела вынесло на берег, другие были найдены под водой. Специалисты полагают, что сейчас обнаружены все останки погибших, которые могут быть безопасно извлечены из фрагментов фюзеляжа.

Источник указал, что погибшие также могут находиться в хвостовой части самолета, которая по-прежнему остается недоступной для водолазов.

Напомним, что самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines упал в реку Потомак после столкновения с военным вертолетом Sikorsky H-60 Black Hawk возле Национального аэропорта имени Рейгана в Вашингтоне. Представители экстренных служб сообщали, что вероятно вышивших после происшествия не осталось.