О нас

CBS: Спасатели обнаружили тела 40 погибших в авиакатастрофе в Вашингтоне

CBS: Спасатели обнаружили тела 40 погибших в авиакатастрофе в Вашингтоне Сотрудники экстренных служб обнаружили тела 40 погибших при столкновении пассажирского самолета с военным вертолетом в Вашингтоне.
Другие страны
31 января 2025 г. 08:52
CBS: Спасатели обнаружили тела 40 погибших в авиакатастрофе в Вашингтоне

Сотрудники экстренных служб обнаружили тела 40 погибших при столкновении пассажирского самолета с военным вертолетом в Вашингтоне.

Как передает Report, об этом со ссылкой на источники в силовых ведомствах сообщил телеканал CBS.

По его данным, некоторые тела вынесло на берег, другие были найдены под водой. Специалисты полагают, что сейчас обнаружены все останки погибших, которые могут быть безопасно извлечены из фрагментов фюзеляжа.

Источник указал, что погибшие также могут находиться в хвостовой части самолета, которая по-прежнему остается недоступной для водолазов.

Напомним, что самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines упал в реку Потомак после столкновения с военным вертолетом Sikorsky H-60 Black Hawk возле Национального аэропорта имени Рейгана в Вашингтоне. Представители экстренных служб сообщали, что вероятно вышивших после происшествия не осталось.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке CBS: Rescuers recover bodies of 40 victims in Washington plane crash

Другие новости из категории

Вэнс заявил, что система закупок вооружений в США полностью разрушена
Вэнс заявил, что система закупок вооружений в США полностью разрушена
31 января 2025 г. 07:58
Астронавтка Уильямс стала рекордсменкой по продолжительности выходов в космос
Астронавтка Уильямс стала рекордсменкой по продолжительности выходов в космос
31 января 2025 г. 06:14
ABC: Черные ящики упавшего в Вашингтоне самолета извлекли из реки
ABC: "Черные ящики" упавшего в Вашингтоне самолета извлекли из реки
31 января 2025 г. 05:09
Трамп анонсировал решение относительно возможности вывода войск из Сирии
Трамп анонсировал решение относительно возможности вывода войск из Сирии
31 января 2025 г. 04:33
Китай строит военный командный центр в 10 раз больше Пентагона
Китай строит военный командный центр в 10 раз больше Пентагона
31 января 2025 г. 03:55
Рубио заявил, что война с Россией отбросилa Украину на 100 лет назад
Рубио заявил, что война с Россией отбросилa Украину на 100 лет назад
31 января 2025 г. 03:27
Спецпосланник Трампа: Восстановление сектора Газа займет до 15 лет
Спецпосланник Трампа: Восстановление сектора Газа займет до 15 лет
31 января 2025 г. 02:49
Аш-Шараа пообещал восстановить территориальную целостность Сирии
Аш-Шараа пообещал восстановить территориальную целостность Сирии
31 января 2025 г. 01:23
СМИ: В Испании при взрыве на заводе Rheinmetall пострадали шесть человек
СМИ: В Испании при взрыве на заводе Rheinmetall пострадали шесть человек
30 января 2025 г. 23:09
Переговоры Фицо с Еврокомиссией сорвались и-за сбоя авиасообщения в Бельгии
Переговоры Фицо с Еврокомиссией сорвались и-за сбоя авиасообщения в Бельгии
30 января 2025 г. 22:27

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi